Takla atan otomobil, 2 iş yerine çarptı

Aksaray’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce aydınlatma direğine ardından da takla atıp kapalı olan 2 iş yerinin kepenklerine çarptı. Sürücü Sezgin Gül’ün (35) yaralandığı, iş yerlerinde hasarın oluştuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Dönel kavşakta Sezgin Gül'ün kontrolünü yitirdiği Hollanda plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Takla atan otomobil, cep telefonu satış ve tamiri yapan Asım Güler'e ait bitişik 2 iş yerinin kepenklerine çarparak durdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücü Gül yaralanırken, iş yerlerinde ise hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Gül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş yerlerinin sahibi Asım Güler, ''Olay anında ben evimdeydim. Görüntülerde arabanın göbekten süratle geldiği görünüyor ve 5-6 takla atarak 2 iş yerine de zarar veriyor. İş yerleri kullanılamaz halde. 10-15 gün işletmemizi açamayacağız. Henüz tespitini yapamadık; fakat 400-500 bin liraya yakın zararımız var. Cep telefonlarımız zarar görmüş. Tezgahlar tamamen parçalanmış, kepenkler, camlar kırılmış. Daha bitişikteki diğer iş yerini açamadık. Muhtemelen orada da zararımız var. Tavan bile zarar görmüş. Bu kaza gündüz saatlerinde olsaydı başta çalışanlarımız olmak üzere birçok kişi zarar görebilirdi'' diye konuştu. ​