Takla atan otomobil ağaça çarparak durabildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde takla atarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki 06 GD 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi ile takla atarak ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.