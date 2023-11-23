Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 46 AAP 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile taklalar atan otomobil, metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.K., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.