Takla atan otomobil su kanalına düştü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde takla atan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Cuma K. idaresindeki otomobil, Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Takla Atan otomobil su kanalına düştü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Cuma K. yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.