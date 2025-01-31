Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Salar beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ü., idaresindeki 06 HA 3032 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulana araç ardından refüje girip takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralanan A.Ü., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.