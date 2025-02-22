Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G., yönetimindeki 03 VD 921 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.