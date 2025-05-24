Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kırkpınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 HRC 406 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak takla attı. Tarım arazisine girerek duran otomobilde O.G. ve İ.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.