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Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 12:37
  • Giriş: 08.02.2025 12:37
  • Güncelleme: 08.02.2025 12:38
Kaynak: İHA
Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Belce mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ç., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı, savrulan araç ardından yol kenarına takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte R.T. ve S.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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