Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir’de takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyü ile Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü arasında virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil tabelaya çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mevlüt İlhan’ın (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Yılmaz K. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İncelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturm başlatıldı.