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Takla atan otomobildeki 1’i bebek, 4 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobildeki 1’i bebek, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 11:07
  • Giriş: 15.08.2024 11:07
  • Güncelleme: 15.08.2024 11:08
Kaynak: DHA
Takla atan otomobildeki 1’i bebek, 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı mevkisinde meydana geldi. Mutemene A.’nın (28) kontrolünü yitirdiği 34 NY 4598 plakalı otomobil takla attı.

Kazada sürücü ile Esma A. (29), Ferhat K. (1) ve Merdiye A. (49) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Merdiye A. kafa travması şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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