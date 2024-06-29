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Takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 16:18
  • Giriş: 29.06.2024 16:18
  • Güncelleme: 29.06.2024 16:19
Kaynak: İHA
Takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolunun 27 kilometresinde meydana geldi.

Erciş’ten Adilcevaz istikametine gitmekte olan Ömer Akkuş yönetiminde 65 LE 161 plakalı otomobil, Aydınlar beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişi, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. 

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