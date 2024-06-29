Takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolunun 27 kilometresinde meydana geldi.
Erciş’ten Adilcevaz istikametine gitmekte olan Ömer Akkuş yönetiminde 65 LE 161 plakalı otomobil, Aydınlar beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişi, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.