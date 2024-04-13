Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için gittikleri memleketlerinden dönen T.U idaresindeki 34 PT 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve K.U. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.