Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü-Boyabat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. idaresindeki 34 FY 2731 plakalı otomobil, sağanak yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki ‘v’ kanala düşerek takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile Şehnaz A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.