Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçesi İzmir-Çanakkale yolu üzeri Küçükköy girişinde 68 ACP 739 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasına ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi müdahale etti.

Ekipler araç içinde yaralanan E.K.’yi 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.