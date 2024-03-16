Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kütahya’da yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Talip Azbay (46) hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 22’nci kilometresinde meydana geldi. Talip Azbay kullandığı 38 AFL 542 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Azbay, araçtan fırlayarak taş zemine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Azbay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Sürücü Azbay’ın cenazesi savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.