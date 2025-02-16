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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.02.2025 12:35
  • Giriş: 16.02.2025 12:35
  • Güncelleme: 16.02.2025 12:36
Kaynak: DHA
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü H.Y. (34) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolu Hacı Akif Mahallesi geçişi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden H.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 35 AEL 364 plakalı otomobil taklalar attı. Kazada sürücü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. H.Y. ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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