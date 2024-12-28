Takla atan otomobilinin altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada direğe çarpan sürücü, takla atan otomobilin altında feci şekilde can verdi.

Kaza, Kestel’in ilçesi Babasultan Mahallesi yolu üzerinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ergün (25) yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla attı. Takla atan aracın camından fırlayan Ergün, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza yerine 112, Jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücünün cenazesi ekiplerce çıkarılarak morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.