Takla atıp, alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Koray ÜNLÜ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de sürücüsünün yayaya çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yoldan çıkıp takla attıktan sonra alev alıp yandı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Üniversitesi Caddesi’nde meydana geldi. Yayaya çarpamamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, yoldan çıkıp takla atarak, bir işletmenin duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilirken, sürücü de otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü ekipler tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

