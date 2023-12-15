Takla atıp refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Emirdağ ilçesi Kuruca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AEL 308 plakalı otomobil sürücüsü Z.N., henüz belirlenemeyen Bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürüklenen araç takla atarak refüje girdi.

Kazada ters dönerek durabilen araçta Z.N. ve N.N., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Refüjde ters dönen araç ise olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Kaza ile ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.