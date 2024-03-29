Takla atıp şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Cami Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., yönetimindeki 35 CVH 87 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kazada savrulan araç takla atıp şarampole devrildi. Olayda sürücü ile birlikte S.A. (19), K.A. (79) ve V.Ç. (78) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.