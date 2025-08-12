Takla atıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü ile kızı yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da takla atıp su kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücü anne H.Ö. (34) ve kızı E.Ö. (15), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Bulvarı Şehzadeler Parkı karşısında meydana geldi. H.Ö., kullandığı 43 PB 162 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, takla atarak su kanalına düştü. Ters dönen araçta, sürücü H.Ö. ile kızı E.Ö. sıkıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin, araçtan yaralı halde çıkardığı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

