Taklalar atarak parçalanan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da taklalar atarak parçalanan ardından şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. G.P., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Taklalar atan otomobilin fırlayan parçalar metrelerde ileri savrulurken ardından araç şarampole girerek durabildi.

Kazada sürücü G.P., ile birlikte R.P. ve Y.C.P., isimli şahıslar yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.