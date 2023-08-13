Taklalar atıp ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp ardından taklalar atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Topdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak taklalar attı. Araç ardından ters dönerek durabildi.

Kazada, sürücü ile birlikte R.T. ve F.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.