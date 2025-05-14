Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi: 25 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 25 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

ETLİ EKMEK HARCINDA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Listede son olarak 13 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 25 yeni ürün daha eklendi. Listede kekikten karabibere, kıymadan sucuğa birçok ürün yer aldı.

Buna göre, denetimler sonucu İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan pişmiş etli ekmek harcından alınan numunelerde, sakatat tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 2 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumak baharatına gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı da belirlendi.