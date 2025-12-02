Giriş / Abone Ol
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 3 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye eklenen 3 yeni ürün arasında bal da yer aldı. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşüren bu ürünleri ve firmaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden duyuruyor.

Güncel
  • 02.12.2025 10:11
  • Giriş: 02.12.2025 10:11
  • Güncelleme: 02.12.2025 10:14
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 3 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Listede bal ürünleri yer aldı.

Yapılan son testlerde, bazı markaların 'bal' ibaresiyle sattığı üründe taklit veya tağşiş yaptığı belirlendi.

