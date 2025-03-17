Taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele büyütülmeli

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı videolu açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen taklit ve tağşiş ürünlerinin daha sıkı ve geniş çaplı denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini bilebilmesi adına daha çok denetim yapılmalı. Ekonomik kriz, vatandaşı arayışa sevk ediyor. Ekonomik anlamda vatandaşın zor elde ettiği gelirini kendi sağlığına faydası olmayan ürün için harcamaması gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan devletin denetimi. Siyasi iktidar, taklit ve tağşişle ilgili yaptığı doğru kontrol ve denetimlerini daha sıklaştırmalı. Yaptırımı ağırlaştıracak düzenlemelere de gidilmeli. Bakanlık, bu konudaki denetimlerini genişletmeli.”