Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi güncellendi: Yeni ürünler eklendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticilerini ifşa etmeye devam ediyor.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703'e yükseldi.

YAĞ VE ETTE UYGUNSUZLUK

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, çiğ sütte yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Listeye "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.