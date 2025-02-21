Takograf ve taksimetre bulundurmama cezası nedir? Trafik cezaları 2025 (Güncel)

Trafikte belirli araçlar için zorunlu donanımlar arasında yer alan takograf ve taksimetre, kullanılmadığında veya çalışır durumda bulundurulmadığında yüksek cezalarla karşılaşılmasına neden olabilir. "Takograf cezası ne kadar?", "Taksimetre olmadan taksi kullanmanın cezası var mı?", "Araçta takograf bulundurmak zorunlu mu?" gibi sorular 2025 yılı itibarıyla sürücüler tarafından sıkça araştırılmaktadır.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE BULUNDURMAMA CEZASI

Güncellenen trafik ceza tarifesine göre, kamyon, çekici ve otobüslerde takograf bulundurmamak, taksimetreli taksilerde taksimetreyi çalıştırmamak veya çalışır durumda bulundurmamak 4.512 TL idari para cezasına tabidir. Ceza, 15 gün içinde ödendiğinde %25 indirim uygulanarak 3.384 TL’ye düşmektedir. Ayrıca, bu ihlal nedeniyle sürücülere 20 ceza puanı işlenmektedir.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE BULUNDURMAMA DURUMUNDA NELER OLUR?

"Takograf olmadan trafiğe çıkmak yasak mı?" ve "Taksimetre çalıştırmamanın cezası var mı?" gibi soruların yanıtları, 2025 yılı trafik yönetmeliğine göre netleşmektedir.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç tescil plakasına da aynı miktarda ceza kesilir.Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf çalışır durumda değilse, yalnızca sürücüye trafik idari para cezası uygulanır.Taksilerde taksimetre çalışır durumda olup kullanılmıyorsa, yine sadece sürücüye ceza uygulanır.Eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafikten men edilir ve yedi iş günü süre tanınır.Yedi günlük sürenin sonunda gerekli şartları sağlamayan araçlar tamamen trafikten men edilir.

Bu cezalar, "Taksimetre cezası ne kadar?", "Takograf çalışmazsa ne olur?" gibi sıkça sorulan sorulara yanıt niteliği taşımaktadır.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE BULUNDURULMAMASI DURUMUNDA TRAFİKTEN MEN EDİLME SÜRECİ

"Takograf eksik olursa araç bağlanır mı?", "Taksimetre çalıştırmamanın yaptırımı nedir?" sorularının yanıtları yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

Eksikliği tespit edilen araçlara, yedi iş günü süre verilerek eksikliğin giderilmesi sağlanır.Süre sonunda takograf veya taksimetresi hala çalışmayan veya bulunmayan araçlar trafikten men edilir ve tekrar izin verilmez.Araçlar, ancak eksiklikleri giderildiğinde ve gerekli şartları sağladığında tekrar trafiğe çıkabilir.

Bu nedenle, ticari araç sürücüleri takograf ve taksimetre kullanımı konusunda dikkatli olmalı ve olası bir cezayla karşılaşmamak için düzenli kontrollerini yapmalıdır.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE CEZASINDAN KAÇINMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Araç muayenelerinde takograf ve taksimetre kontrollerini yaptırın.Taksi şoförleri, taksimetreyi yolculuk boyunca açık tutmalıdır.Ticari araç sürücüleri, takografın kayıt yaptığından emin olmalıdır.Denetimlerde cezayla karşılaşmamak için düzenli bakım ve kontrolleri ihmal etmeyin.

2025 yılı trafik cezaları ve yönetmelik değişiklikleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) duyurularını takip edebilirsiniz.