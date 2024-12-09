TAKSAV 12’inci İzmir Tiyatro Festivali’ne yoğun ilgi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 12’nci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali sona erdi. Bu seneki teması “gelecek” olan Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde 31 oyun, kentin 13 farklı salonunda sahnelendi.

Festival kapsamında her yıl verilen onur, emek ve tema ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl Onur Ödülü Şebnem Sönmez’e, Emek Ödülü Tomris Çetinel’e, Tema Ödülü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Köy Tiyatroları Projesi’ne verildi.



Festivalin son gününde, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından “Ne kadar Komik Bir Öykü Bu” isimli oyun sergilendi. Oyunun ardından bu seneki festivali BirGün’e değerlendiren TAKSAV İzmir Yürütme Kurulu, şunları söyledi: “Bu sene daha fazla oyun vardı ve daha yoğundu. Katılım da aynı oranda yoğun oldu. Her şeyden öte daha fazla insana ulaşmak, ilçelere yayılmak bizim adımıza çok keyifliydi.”

SENEYE YİNE BERABERİZ

Öte yandan tiyatroseverlerden de olumlu dönüşler aldıklarını aktaran TAKSAV İzmir Yürütme Kurulu, “Oyunların çoğunluğunun merkezi yerlerde olması zaten uzun süredir aldığımız bir eleştiriydi ve bu sene bunun da önüne geçmeye çalıştık. İzmir'in dört bir yanına festival yaymak gibi bir çabamız vardı ve bu sene kentin birçok noktasına yayıldı. Seyircilerimizin de festivale ve tiyatroya ilgisi zamanla artıyor. Seneye yine beraber olacağız diyoruz” ifadelerini kullandı.