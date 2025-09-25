TAKSAV 32. yılını kutladı

BirGün/Ankara

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), kuruluşunun 32. yıldönümünü Makina Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kokteylle kutladı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı konuşmada TAKSAV’ın, Oğuzhan Müftüoğlu’ndan Can Yücel’e, Rıfat Ilgaz’dan Korkut Boratav’a, Halit Çelenk’ten Muzaffer Erdost’a kadar Türkiye’nin tarihinde iz bırakan birçok ismin katkısıyla kurulduğunu hatırlattı.

Koramaz, 12 Eylül’ün ardından sol-sosyalist birikimi yeniden canlandırma, özgürlükçü kültür-sanat üretimini destekleme ve demokratik fikirlerin gelişeceği ortak bir zemin yaratma hedefiyle yola çıkan TAKSAV’ın bugün hâlâ aynı inançla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

32 yıllık süreçte yüzlerce panel, atölye, seminer ve yayınla düşünce hayatına katkı sunan Vakıf, özellikle Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ve Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali ile on binlerce yurttaşı tiyatroyla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl başlatılan TAKSAV Arşiv Projesi ile de 1970’lerin toplumsal belgeleri dijital ortama aktarıldı.

Ankara’daki merkezinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne, Gaziantep, Bodrum ve Didim’de şubeleri bulunan TAKSAV, kısa süre içinde Akçay’da da temsilcilik açmaya hazırlanıyor.

Vakfın önümdeki döneme ilişkin hedeflerini anlatan Koramaz, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Bugün 32. yılımızı kutlarken, geleceğe dair inancımızı yineliyor, TAKSAV’ı var eden tüm kuruculara, bugüne taşıyan tüm emekçilere ve bizlerle omuz omuza yürüyen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Daha uzun yıllar TAKSAV bünyesinde yapacağımız çalışmalarda yan yana olmak dileğiyle nice yıllara, nice ortak düşlere."