TAKSAV atölyeleri yeni yıl için gün sayıyor: Etkinlikler belli oldu

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta (TAKSAV), ocak ayında çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

Vakıf, ocak ayında Dijital Medya Atölyesi, Kolaj ve Stencil Atölyesi, Yapay Zeka Kullanma Atölyesi ve Video-Kurgu Atölyesi düzenleyecek. Bu atölyelere katılmak isteyenler kayıtlarını 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapabilecek.

FEMİNİST DÜŞÜNCE VE EYLEM - KEMALİZM VE SOL TARTIŞMALAR

Öte yandan Fevziye Sayılan'ın katılımıyla "Feminist Düşünce ve Eylem", Necmi Erdoğan'ın katılımıyla da "Kemalizm ve Sol Tartışmalar" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Feminist Düşünce ve Eylem için dersler 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.30 ve 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.30 düzenlenecek. Oturumlara katılmak istenler ön kayıt yaptırabilecek.