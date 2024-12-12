TAKSAV'da 'İslamcı Faşizme Dönüşen Cumhuriyet' söyleşisi

TAKSAV’ın düzenlediği “İslamcı Faşizme Dönüşen Cumhuriyet, Kırılma Noktaları ve Çıkış Yolları” başlıklı söyleşi dizisinin 4. Oturumu 15 Aralık Pazar günü saat 17.00’de vakfın Kadıköy şubesinde gerçekleşecek.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen’in konuşmacı olarak katılacağı “İslamcı Faşizme Geçiş, Emperyalizm ve Ortadoğu” başlıklı oturumda AKP iktidarı boyunca Türkiye’nin yaşadığı dönüşüm, Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak ve çıkış yolları tartışılacak.

Söyleşi dizisinin bundan önceki haftalarında ilk olarak Behlül Özkan’ın katılımıyla Türkiye’nin Soğuk Savaş Yılları konuşulmuştu. İkinci oturumda Necmi Erdoğan’ın katılımıyla “12 Mart’tan 12 Eylül’e Darbeler, Sağ ve Devrimciler, üçüncü oturumda ise Selin Pelek’in katılımıyla “1980 Sonrası Türkiye’de Ekonomi ve Devlet” konuları ele alınmıştı.