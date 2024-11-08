TAKSAV Edirne’den Tarihyazımı Atölyesi

Yunis ALAÇAM

TAKSAV Edirne Temsilciliği etkinliklerine bir yenisini ekliyor: Tarihyazımı Atölyesi. Dr. Emre Elmas’ın yönettiği ücretsiz atölye 11 Kasım saat 20.00’de başlayacak. Tarihyazımı Atölyesi, kendi sesimizi bulacağımız, daha doğrusu kendi sesimizi yaratacağımız bir bağlamı inşa etme amacı taşıyor.

Geçmiş ile tarih arasındaki radikal farkı kendisine nesne olarak alan Tarihyazımı Atölyesi, katılımcılarına tarihin hem ontolojik hem de epistemolojik boyutlarını masaya yatırma imkânı sunuyor.