TAKSAV, Edremit'te kapılarını açıyor: Mücadele ve kültür bir arada

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kuzey Ege–Edremit Temsilciliği, yeni mekânının açılışını bir söyleşiyle birlikte gerçekleştireceğini duyurdu.

6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 15.00’te Alkin İş Merkezi No:22’de yapılacak açılışta, katılımcılar kültür, sanat ve toplumsal mücadele üzerine gerçekleştirilecek buluşmada bir araya gelecek.

Etkinliğin konuğu, vakfın kurucularından Oğuzhan Müftüoğlu olacak.

TAKSAV, “Dostlarımızla bir arada olmaktan onur duyarız” mesajıyla tüm yurttaşları etkinliğe davet ederken, organizasyonun Novada Cinemarine arkasında bulunan yeni yerleşkede yapılacağı belirtildi.

TAKSAV HAKKINDA

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), 1993 yılında Oğuzhan Müftüoğlu, Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Korkut Boratav, Fikret Başkaya, Emil Galip Sandalcı, Halit Çelenk ve Aytaç Arman’ın da aralarında bulunduğu birçok aydın, sanatçı, akademisyen ve emek dünyasından isim tarafından kuruldu. Kuruluşundan bu yana eşit, özgür ve demokratik bir toplumsal yaşam hedefiyle hareket eden vakıf, 30 yılı aşkın süredir kültürel, sanatsal ve toplumsal alanda çalışmalar yürütüyor.

TAKSAV, hayatın yeniden ve “arkadaşça” üretilebileceğine olan inancı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bireyciliğin, yabancılaşmanın ve insansızlaştırmanın karşısına ortaklaşma ve dayanışmayı koyan vakıf, insanın yaratıcılığını özgürce ortaya koyabileceği bir ülkenin ve dünyanın mümkün olduğuna vurgu yapıyor.

Kuruluşundan bu yana toplumsal sorunlara bilim ve sanat aracılığıyla katkı sağlayan TAKSAV, görünür olanın ardındaki gerçeği tiyatronun, bilimin, sinemanın ve edebiyatın ışığında kavramaya ve aydınlatmaya çalışıyor. Dünyayı, ülkeyi ve içinde yaşanılan toplumu anlamanın ve dönüştürmenin yaratıcı aklın, bilimin ve dayanışmanın ürünü olduğunun altını çiziyor.

Vakıf, uluslararası tiyatro festivallerinden çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik atölyelere uzanan geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin değerli aydınlarını, sanatçılarını ve bilim insanlarını çocuklarla, gençlerle, öğrencilerle ve kadınlarla buluşturan TAKSAV, “seyretmek” yerine birlikte konuşmayı, üretmeyi ve değiştirmeyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyor. Zor zamanların sanat, edebiyat, şiir, söyleşi ve tiyatronun gücüyle aşılabileceğine inanıyor.

Yaşamı ortaklaşa ve yeniden kurmanın mümkün olduğuna vurgu yapan vakıf, dayanışma ve eşitlik temelinde yeni bir dünyanın yaratılabileceği düşüncesini büyütmeye devam ediyor.