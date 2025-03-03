TAKSAV Gazetecilik Atölyesi başladı

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) İstanbul Şubesi’nin 7 hafta boyunca düzenleyeceği Gazetecilik Atölyesi'nin ilk oturumu dün (2 Mart) TAKSAV Kadıköy’de gerçekleştirildi. Atölye çalışmasının ilk haftasında Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin katılımıyla ‘Medya ve Gazetecilik Etiği’ konusu işlendi.

Medya ve gazetecilik etiği konusunun yanında gazeteciliğin temel ilkelerine ve kendi meslek hayatına da değinen Bildirici, geniş bir sunum yaptı. Bildirici’nin sunumunun ardından atölye soru cevap kısmıyla tamamlandı.

İKİNCİ OTURUM 9 MART'TA

TAKSAV Kadıköy Şubesi’nde düzenlenen Gazetecilik Atölyesi'nin ikinci oturumu ise "Yeni Medya Haberciliği Nasıl Dönüştürüyor" başlığı ile 9 Mart Pazar günü saat 14.00’te Gazeteciler Ümit Alan ve Uğur Koç’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan ikinci atölye öncesinde TAKSAV’dan yapılan duyuruda kayıtların bu hafta da sürdüğü belirtildi.