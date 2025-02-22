TAKSAV Gazetecilik Atölyesi başlıyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) İstanbul Şubesi, gazeteciliğe dair atölye çalışması başlattı.

TAKSAV'ın Kadıköy'de bulunan şubesinde 7 hafta sürecek Gazetecilik Atölyesi'ne alanında deneyimli gazeteciler katılacak.

Atölye ile gazeteciliğin temel ilkelerinden araştırmacı gazeteciliğe, dijital medyadan toplumsal cinsiyet haberciliğine kadar geniş bir perspektifin sunulması amaçlanıyor.

Atölye kapsamında katılımcılar, alanın önde gelen isimlerinden alınacak eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de alarak haber üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Program, 2 Mart'ta başlayacak ve her hafta farklı bir konu başlığı etrafında şekillenecek.

2 Mart'ta düzenlenecek Medya ve Gazetecilik atölyesine Faruk Bildirici; 9 Mart'ta Yeni Medya Haberciliği Nasıl Dönüştürüyor atölyesine Ümit Alan ve Uğur Koç; 15 Mart'ta Medya ve Gazetecilik Etiği atölyesine ise Barış Terkoğlu katılacak.



TAKSAV'dan yapılan açıklamada, atölyeye katılımcı sayısının sınırlı olduğu ve üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencilerinin ve gazetecilerin öncelikli olduğu belirtildi.

Atölyeye kayıt yapmanın zorunlu olduğu ifade edildi.