TAKSAV Gazetecilik Atölyesi'nde bu hafta: "Araştırmacı Gazetecilik"

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), gazetecilik atölyelerini sürüdürüyor.

TAKSAV İstanbul Şubesi'nin 7 hafta boyunca düzenleyeceği gazetecilik atölyesinin üçüncü oturumu, 15 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te TAKSAV Kadıköy şubesinde yapılacak. Atölyenin konusu araştırmacı gazetecilik olacak ve gazeteci Barış Terkoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

İKİ ATOLYE DÜZENLENDİ

Atölye çalışmasının ilk haftasında Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici'nin katılımıyla 'Medya ve Gazetecilik Etiği' konusu işlenmişti. İkinci haftaysa gazeteciler Ümit Alan ve Uğur koç'un katılımlarıyla 'Yeni Medya Gazeteciliği Nasıl Dönüştürüyor?' Atölyesi düzenlenmişti.

Dördüncü atölyenin konusu ise 'İnsan Hakları ve Yargı Muhabirliği' olacak. Atölyenin saati ve katılımcısı TAKSAV sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

TAKSAV, atölyeye kayıtların devam ettiğini belirtti.