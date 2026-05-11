TAKSAV'ın gençlerle felsefe atölyesi başladı

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi'nde düzenlenen "Gençlerle Felsefe Atölyesi"nin ilk oturumu, 7 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da TAKSAV Kadıköy binasında yapıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kurtul Gülenç yürütücülüğündeki "Modernite ve Eleştirileri: Marksist Teori Üzerine Tartışmalar" başlıklı atölye toplam üç hafta sürecek.

Gerçekleşen atölyede ilk haftanın temel gündemi, modernitenin tarihsel gelişimi ve yarattığı çelişkiler oldu. Oturumda, katılımcılarla birlikte Jane Bennett’ın "Modernite ve Eleştirileri", Marshall Berman’ın "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor" ve Charles Taylor’ın "Modernliğin Sıkıntıları" adlı metinleri üzerinden modernite deneyimi toplumsal bağlamda incelendi.

İKİNCİ OTURUM 14 MAYIS'TA

TAKSAV Kadıköy Şubesi'nde devam eden Gençlerle Felsefe Atölyesi'nin ikinci oturumu, 14 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Marksist teoriye ve modernite tartışmalarına 20. yüzyılda verilen yanıtlar ele alınacak. Atölyenin üçüncü ve son oturumu ise 18 Mayıs Pazartesi günü aynı saatte yapılacak.