TAKSAV'ın yeni temsilciliği Edremit'te açıldı

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kuzey Ege–Edremit Temsilciliği açıldı.

Kültür, sanat ve toplumsal mücadele üzerine gerçekleştirilen açılış buluşmasında vakfın kurucularından Oğuzhan Müftüoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Feray Aytekin Aydoğan konuşma yaptı.

Müftüoğlu ve Aydoğan, yaptıkları konuşmalarda vakfın hedefleri ile toplumsal dayanışmanın önemini anlattı.

Açılışta konuşma yapan Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, vakıf hakkında “Bu değerli oluşumun kültür, sanat ve toplumsal çalışmalar açısından bölgemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi. Erdil “Kültürün, sanatın ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik her çalışmayı desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. TAKSAV’a, bölgemize kazandırdıkları bu anlamlı merkez için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışa; Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı, Altınoluk Alevi Kültür Derneği Başkanı, DİSK Genel-İş Balıkesir Şube yöneticileri, DİSK Dev Emekli-Sen Burhaniye ve Edremit Şube Başkanları, Tüm Emekli-Sen yöneticileri, SOL Parti Burhaniye ve Edremit İlçe Başkanları ile çok sayıda TAKSAV gönüllüsü ve yurttaş katıldı.

TAKSAV HAKKINDA

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), 1993 yılında Oğuzhan Müftüoğlu, Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Korkut Boratav, Fikret Başkaya, Emil Galip Sandalcı, Halit Çelenk ve Aytaç Arman’ın da aralarında bulunduğu birçok aydın, sanatçı, akademisyen ve emek dünyasından isim tarafından kuruldu. Kuruluşundan bu yana eşit, özgür ve demokratik bir toplumsal yaşam hedefiyle hareket eden vakıf, 30 yılı aşkın süredir kültürel, sanatsal ve toplumsal alanda çalışmalar yürütüyor.

TAKSAV, hayatın yeniden ve “arkadaşça” üretilebileceğine olan inancı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bireyciliğin, yabancılaşmanın ve insansızlaştırmanın karşısına ortaklaşma ve dayanışmayı koyan vakıf, insanın yaratıcılığını özgürce ortaya koyabileceği bir ülkenin ve dünyanın mümkün olduğuna vurgu yapıyor.

Kuruluşundan bu yana toplumsal sorunlara bilim ve sanat aracılığıyla katkı sağlayan TAKSAV, görünür olanın ardındaki gerçeği tiyatronun, bilimin, sinemanın ve edebiyatın ışığında kavramaya ve aydınlatmaya çalışıyor. Dünyayı, ülkeyi ve içinde yaşanılan toplumu anlamanın ve dönüştürmenin yaratıcı aklın, bilimin ve dayanışmanın ürünü olduğunun altını çiziyor.

Vakıf, uluslararası tiyatro festivallerinden çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik atölyelere uzanan geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin değerli aydınlarını, sanatçılarını ve bilim insanlarını çocuklarla, gençlerle, öğrencilerle ve kadınlarla buluşturan TAKSAV, “seyretmek” yerine birlikte konuşmayı, üretmeyi ve değiştirmeyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyor. Zor zamanların sanat, edebiyat, şiir, söyleşi ve tiyatronun gücüyle aşılabileceğine inanıyor.

Yaşamı ortaklaşa ve yeniden kurmanın mümkün olduğuna vurgu yapan vakıf, dayanışma ve eşitlik temelinde yeni bir dünyanın yaratılabileceği düşüncesini büyütmeye devam ediyor.