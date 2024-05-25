TAKSAV İzmir’de yeni binasında: TAKSAV’ı halka halka büyütüyoruz"

TAKSAV İzmir Temsilciliği, Alsancak'ta yeni binasını açtı. TAKSAV Yürütme Kurulu Üyesi Eylem Tunalı yaptığı açıklamada, "TAKSAV'ı halka halka büyütüyoruz" dedi.

BirGün EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf(TAKSAV) İzmir İl Temsilciliği’nin yeni binası Konak’ın Alsancak Mahallesi, Prof. Dr. H. Fişek Caddesi’nde açıldı.

Açılışa; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta TAKSAV Yürütme Kurulu Üyesi Eylem Tunalı yaptığı açıklamada, 3 katlı tarihi binanın en alt katının TAKSAV Sanat Kafe olarak hizmet verileceğini söyledi.

Üst katlarda ise atölyeler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri yapılacağını belirten Tunalı, "TAKSAV, kurulduğu günden bu yana demokrasiden, emekten, özgürlük ve eşitlikten yana başka bir hayat mümkündür ama bunun için mücadele etmeliyiz diyenlerin bir araya geldiği ve kollarını sıvadığı bir oluşum oldu. Halkımızla, aydınlarımızla, sanatçılarımızla, her yaştan gencimiz, kadınlarımızla dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Birlikte ürettik, ürettiğimizi paylaştık. Susmak yerine konuşmayı, itiraz etmeyi; durmak yerine yürümeyi; bilmemek yerine merak etmeyi; kayıtsızlık yerine sorgulamayı tercih edenler ile TAKSAV'ı halka halka büyütüyoruz. İşte bugün sizi ağırladığımız yeni mekanımız hayallerimize eklediğimiz halkalarımızdan biri olacaktır" diye konuştu.

Tunalı şunları dile getirdi:

"Yolumuzun yeni bir durağı olarak TAKSAV Sanat Kafemizi kültür, sanat, siyaset ve bilim alanlarında çeşitli buluşmaların, etkinliklerin, işliklerin ve ortaklaşmaların yapılacağı bir mekân olarak tasarladık. Ve elbette burası soluk aldığımız, buluştuğumuz, dertleştiğimiz, komşuluk ve yoldaşlık yaptığımız adalarımızdan biri olacaktır. Bugün güneşi batmayan bu adamıza geldiğiniz ve bizimle hayallerimizi paylaştığımız; bizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Eşitlikçi, dayanışmacı, insan aklının ve yaratıcılığının halk için çağladığı nice günleri görmek ve o günlerde yine yan yana olmak dileğiyle."

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, "Ben ilçemizde açılan her sanat mekanından, kültür mekanından, siyaset mekanından, üretim mekanından çok keyif alıyorum. Düşünce üretimine, sanata, kültüre yapılan bütün bu yatırımlar bizi yukarı çekiyor, mutlu ediyor. Böyle eski bir Alsancak evinde yine buluşacağımız, birbirimizi göreceğiniz ve birlikte üreteceğiniz birlikte kente dokunacağımız bir mekan yarattığınız için sevgili TAKSAV'daki dostlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"GÜNEŞİN SOFRASINDAYIZ"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da, ''Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız diye başlamak istiyorum. Etrafımda onlarca aydınlık yüz görüyorum. Bu ülkenin emekten, eşitlikten, adaletten, özgürlükten yana, geçmişinden aldığı köklerle ve mücadelesiyle geleceğinden yana tüm dostlarla beraber aslında bu güneşin, bu sofraların, bu birlikteliklerin sadece Konağa değil ülkenin her yerine yayılması için hep omuz omuza yan yana olacağız. Bu sofraları büyüteceğimiz, bu umudu büyüteceğimiz çok daha iyi günleri beraber karşılayacağımızı biliyorum. İyi ki varsınız. Her zaman daha da çoğalalım, bir arada olalım. Bu ülkenin güneşi, aydınlık yüzü olarak hep beraber hak ettiğimizi de beraber alalım'' ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da, "Çiğli Belediye Başkanı olarak burada bulunduğum için son derece mutluyum. Biz bundan sonra da her türlü anlamda TAKSAV'daki dostlarımızın yanında olacağız" dedi.