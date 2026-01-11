TAKSAV Kadıköy'de imza etkinliği: Merdan Yanardağ’a özgürlük, TELE1’e sahip çıkma çağrısı

Gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına ve TELE1’e atanan kayyuma karşı dayanışmayı büyütmek amacıyla TAKSAV Kadıköy Şubesi’nde imza etkinliği düzenlendi.

Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte Yanardağ’ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ’ın yanı sıra gazeteciler Timur Soykan, Murat Taylan, Zafer Arapkirli, Zeynel Lüle, Yaşar Aydın ile Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar imzacı olarak yer aldı.

İKTİDARDA KALMA ÇABALARI

Etkinliğin başında Sevim Kahraman Yanardağ, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ’ın mektubunu okudu. Mektupta özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bugünlerde hem küresel emperyalist haydutların hem de yerli ve milli haydutların saldırısı altındayız. Gerici faşizan bir saldırı bu. Ülkemizi totoliter rejime sürüklemeye, insanlığın ilerici birikimlerini, cumhuriyet kazanımlarını yok etmeye çalışıyorlar. Tarihsel ve siyasal ömrünü tüketen iktidar, üzerine çöktüğü toplumu adeta boğuyor. Siyasal ömrünü uzatmak için devletin ideolojik ve şiddet aygıtlarını pervasızca kullanıyor. Bu amaçla önünde engel gördüğü her şeyi imha etmeye, kurumları, kişileri ve demokratik muhalefet alanında mücadele eden herkesi tasfiye etmeye çalışıyorlar. Tele1’e yönelik akıl ve mantık dışı, beşinci sınıf bir kumpas kurarak yapılan saldırının nedeni de budur. Söyleşi ve etkinliğe katılan, katkı sunan tüm dostlara, sevgili arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Onur ve gurur veriyorsunuz.”

MORALİ OLDUKÇA YÜKSEK

Yanardağ’ın kitaplarının imzalanmasının ardından konuşan Sevim Kahraman Yanardağ, ilk günden bu yana büyüyen dayanışmanın kendilerine büyük güç verdiğini belirtti. Merdan Yanardağ’ın moralinin çok yerinde ve umutlu olduğunu aktaran Sevim Kahraman Yanardağ “En büyük güç de umutlu olmakta” dedi.

Gazeteciler ise Merdan Yanardağ’ın tutuklanma sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ve TELE1’e kayyum atanmasıyla birlikte basın özgürlüğüne yönelik saldırıların yeni bir boyut kazandığına dikkat çekti.

HALK DEĞİŞTİREBİLİR

Konuşmalarda, iktidarın muhalif kesimlere yönelik baskılarında medyanın özel bir hedef haline getirildiği vurgulandı. Ülkedeki rejim değişikliğinin bugünlerin kapısını araladığını belirten konuşmalarda devletin olanca kuruluşlarında yaşanan çürümenin boyutuna da dikkat çekildi. Bir grup azınlığın mafya ve çetelerle devleti ele geçirdiği vurgulanırken bu rejimi ancak halkın örgütlülüğünün değiştirebileceğinin altı çizildi.

Etkinlikte söz alanlar, iktidarın faşizan politikalarına karşı birlikte mücadele etmenin zorunluluğuna işaret ederek, dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yaptı.