TAKSAV Kadıköy’de iki günlük buluşma: Geleceği konuşmak ve birlikte olmak

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi, Mayıs ayının son haftasında iki önemli etkinlikle yurttaşları bir araya getiriyor.

Bir yandan toplumsal meselelerin derinlemesine tartışılacağı, diğer yandan dayanışmanın ve bir aradalığın pekiştirileceği bu iki gün, Kadıköy'de anlamlı bir buluşmaya sahne olacak.

24 Mayıs Cumartesi – Kokteyl: “Birlikte Daha Güzel”

TAKSAV Kadıköy Şubesi, 24 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de düzenleyeceği kokteyl ile dostlarını, üyelerini ve tüm katılımcıları bir araya getiriyor.

“Birlikte Daha Güzel” sloganıyla duyurulan etkinlik, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda birlikte üretmenin, düşünmenin ve dayanışmanın önemine vurgu yapan bir buluşma niteliği taşıyor.

Etkinlik afişinde yer verilen Can Yücel'in dizeleri de bu ruhu yansıtıyor:

“başka türlü bir şey benim istediğim

ne ağaca benzer, ne de buluta

burası gibi değil gideceğim memleket

denizi ayrı deniz,

havası ayrı hava...”

Adres: Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sokak, No:31, Kadıköy/İstanbul

25 Mayıs Pazar – Söyleşi: “AKP İktidarında Eğitim, Gençlik ve Geleceksizlik”

Bir gün sonra, 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşecek olan söyleşi, bugünün gençliğini ve eğitimi odağına alacak.

“AKP İktidarında Eğitim, Gençlik ve Geleceksizlik” başlığını taşıyan etkinlikte, Eğitim-Sen eski genel başkanı ve BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan ile akademisyen ve araştırmacı Hakan Yücel konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşide, iktidarın eğitim politikalarının gençler üzerindeki etkileri, geleceksizlik duygusunun yaygınlaşması, üniversitelerin dönüşümü ve gençliğin toplumsal-siyasal katılımı gibi birçok başlık tartışmaya açılacak.