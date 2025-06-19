TAKSAV Tiyatro Atölyesi “Bildiğiniz Gibi Değil” oyunu ile sahneye çıktı

BirGün/Ankara

TAKSAV Ankara bünyesinde kurulan Tiyatro Atölyesi, dönemi 'Bildiğiniz Gibi Değil' oyunu ile kapattı.

Atölyede yaklaşık dört aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan oyun, seyircinin ilgisi ile karşılandı.

Çınar Taşdemir ve Miray Payaslı’nın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Bahar Pekmezci, Deniz Soydan, Fatma İrem Yılmaz, Filiz Ateş, Doğa Baysal Ekin Öztürk, Hasan Berk Şahin ve Havva Gümüşkaya sahne aldı.

Oyun sonrası Taşdemir ve Payaslı katılımcılara bir teşekkür konuşması yaptıktan sonra TAKSAV Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Eren, Gül Pekdoğan ve Zeynep Çatalkaya, yönetmen ve oyunculara çiçek ve sertifikalarını verdi.

TAKSAV Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Eren, yaptığı konuşmada "Bir tiyatro ekibi kurmak hep hayalimizdi. Biz Ankara'da 27 yıldır Uluslararası Tiyatro Festivali yapıyoruz. 27 yıldır da kendi oyunumuzu çıkarmak istiyoruz. 27 yıllık hayalimiz gerçek oluyor. Çok mutluyuz, arkadaşlarımıza öncü oldukları için teşekkür ederiz" dedi.