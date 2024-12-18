TAKSAV’da ‘Ekonomik Krizde Genç Yoksulluk ve Çıkış Olanakları’ söyleşisi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi, gazeteci Ozan Gündoğdu’nun konuşmacı olarak katılacağı "Ekonomik Krizde Genç Yoksulluk ve Çıkış Olanakları" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.

Söyleşi 19 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 19.00’da gerçekleşecek.

Oturumda ekonomik kriz ve genç yoksulluğunun sebepleri, etkenleri ve çözüm yolları ele alınacak.

Etkinliğe yapılan çağrıda ‘"Bizi yoksulluğa terk edenleri, okurken çalışmak zorunda bırakanları biliyoruz, çıkış yollarını birlikte tartışıyoruz" denildi.

Etkinlik tüm gençlerin katılımına açık olacak.