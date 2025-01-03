TAKSAV’da politika söyleşileri sürüyor: "Suriye’de neler oluyor?' başlıklı tartışma yürütülecek

HABER MERKEZİ

Toplumsal Araştırmalar Vakfı Kültür Ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi, politika söyleşilerine devam ediyor. 5 Ocak Pazar günü saat 17.00’da ‘Suriye’de neler oluyor?’ başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli’nin konuşmacı olarak katılacağı söyleşide cihatçı HTŞ güçlerinin yönetimi ele geçirdiği Suriye’de, emperyalistler eliyle gerçekleştirilmek istenen yeni dizayn konuşulacak.

Etkinliğe yapılan çağrıda, Büyük Ortadoğu Planı’nın (BOP) yeni aşaması ve AKP-MHP’nin planı da tartışılacak denildi.

KIRLARDAN GELECEKLER SÖYLEŞİSİ BUGÜN

Öte yandan TAKSAV Kadıköy Şube bugün saat 19.00’da Akademisyen Deniz Pelek’in de katılımıyla BirGün Yazarı Özge Güneş ve Araştırmacı İlkay Öz’ün kaleme aldığı “Kırlardan Gelecekler: 21. Yüzyılda Tarım ve Antikapitalist Perspektif” kitabının söyleşisi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.