TAKSAV’dan Ankara'da “Evrim Günleri” etkinliği

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), bu yıl 29 Haziran’da Ankara’da düzenleyeceği Evrim Günleri ile evrimsel düşüncenin bilimsel, tarihsel ve toplumsal katmanlarını birlikte tartışmaya açıyor.

Evrim, birçok kişi için yalnızca biyolojinin bir konusu gibi görülse de, aslında insanın kendini ve diğer canlıları anlamaya çalıştığı uzun tarihsel sürecin bir sonucu. Bugün bu kuramı savunmak, sadece bilimsel gerçeklerin yanında durmak değil; aynı zamanda dogmalara, otoriter bilgi rejimlerine ve bilim karşıtı politikalara karşı eleştirel bir duruş almayı da gerektiriyor.

Etkinlik, evrimi yalnızca bir doğa yasası değil, aynı zamanda tarihsel bir düşünce biçimi olarak ele alacak.

Ayrıca etkinlikte evrimsel düşüncenin Türkiye akademisindeki ve eğitim sistemindeki yeri, ideolojik baskılar karşısındaki durumu ve bilimsel özgürlüğün sınırları tartışmaya açılacak.

TAKSAV, tarafından yapılan çağrıda evrim kuramının bilimsel, düşünsel ve toplumsal yönlerini birlikte ele almak isteyen tüm katılımcılar, 29 Haziran’da Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde saat 13.00’da başlayacak etkinliğe davet edildi.

Program Akışı:

*Açılış – Prof. Dr. Alaeddin Şenel

Bilim tarihini ideolojiyle birlikte okuyan bir perspektifle Şenel, evrimsel düşüncenin Aydınlanma geleneği içindeki yerini anlatacak.

Darwin: Temel Perspektifi ve Bilimsel Devrim – Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy

Darwin’in düşünsel mirası ve modern biyoloji üzerindeki etkisi, tarihsel bağlamı içinde değerlendirilecek.

Doğru Bilinen Yanlışlar: Evrim Nedir? – Dr. Kahraman İpekdal

Evrim hakkında toplumda sıkça karşılaşılan yanlış bilgilerin ve kavrayışların ele alındığı bir konuşma.

İnsan Evrimi: Türümüzün Biyolojik Geçmişine Bir Bakış – Dr. Merve Gümrükçü

Bu sunum, Homo sapiens’in evrimsel sürecini fosil kayıtları, anatomik değişimler ve genetik veriler ışığında ele alacak. İnsan türünün diğer homininlerle ilişkisi, doğal seçilim süreçleri ve modern insanın ortaya çıkışına dair güncel bilimsel bulgular paylaşılacaktır.

Forum: Türkiye’de Evrimi Savunmak

Evrimsel düşüncenin Türkiye akademisindeki ve eğitim sistemindeki yeri, ideolojik baskılar karşısındaki durumu ve bilimsel özgürlüğün sınırları tartışmaya açılacak.TAKSAV, evrim kuramının bilimsel, düşünsel ve toplumsal yönlerini birlikte ele almak isteyen tüm katılımcıları, 29 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek Evrim Günleri’ne beklemektedir.