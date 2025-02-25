TAKSAV’ın ‘Birlikte daha güzel’ konseri bu akşam

Kültür Sanat Servisi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi bugün ‘Birlikte daha güzel’ başlığı ile altında konser düzenleyecek.

Kadıköy Sahne’de saat 20.00’de düzenlenecek konserde efsane grup Moğollar’ın kurucularından Cahit Berkay, Grup Gündoğarken adıyla tanınan Gökhan ve Burhan Şeşen kardeşler, alternatif- bağımsız müziğin isimlerinden Ezgi Aktan, özgün müzik dalında eserleriyle bilinen Erdal Güney ve Boğaziçi Üniversitesi’nin Taş Oda geleneğiyle yetişen adıyla müsemma müzik kolektifi Cümbüş Cemaat sahne alacak.

Konserlere ilişkin TAKSAV Kadıköy Şube’den yapılan açıklamada, “Salı akşamı Kadıköy Sahne’de birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek konserimize tüm dostlarımızı bekleriz. Biletler vakfımızın Kadıköy şubesinden ve konser günü kapıdan teslim alınabilir” denildi. TAKSAV tarafından konsere ait detaylar ve biletler için paylaşılan iletişim numarası ise şöyle: 0506 155 31 30.