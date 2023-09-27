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Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 16:33
  • Giriş: 27.09.2023 16:33
  • Güncelleme: 27.09.2023 16:34
Kaynak: DHA
Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı

Erzurum'da, sürücüsünün önüne çıkan araç nedeniyle ani manevra yaptığı taksi, park halindeki hafif ticari araca çarpıp üniversitenin güvenlik kulübesine girdi. Kazada, 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Rektörlük tarafından çıkış noktasına giden taksinin sürücüsü Taha Kılıç, aniden önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçmak isterken, park halindeki başka hafif ticari araca çarptı.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, Atatürk Üniversitesi'nin ana giriş noktasındaki güvenlik birimine girdi. İçerideki 4 özel güvenlik görevlisi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksi çekiciyle götürüldü.

Polis, kazayla ilgili tutanak tutup, soruşturma başlattı. 

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