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Taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada: 3 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası takside çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 16:36
  • Giriş: 16.03.2024 16:36
  • Güncelleme: 16.03.2024 16:37
Kaynak: DHA
Taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada: 3 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası taksi alırken, iki araçta bulunan 3 kişi otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, 3 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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