Taksi şoförü, silahlı saldırıda öldü

Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan (68) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan, aracını park edip bir yakınının taziyesine katılmak için yaya olarak oğlunu almaya giderken araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yazgan kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Yazgan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.